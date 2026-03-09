Aggressione in discoteca a Giugliano: donna picchiata dal compagno, arrestato un 42enne

La vittima ha spiegato di non aver mai denunciato prima per paura e nella speranza che la situazione potesse cambiare.

Quella che doveva essere una serata di festa si è trasformata in un incubo a Giugliano in Campania, dove una donna di 35 anni è stata aggredita dal compagno all’interno e all’esterno di una discoteca nella notte dell’Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne.

Secondo quanto ricostruito, nel locale affollato l’uomo, un 42enne visibilmente ubriaco, avrebbe iniziato a osservare la compagna con atteggiamento minaccioso. Poco dopo si sarebbe avvicinato aggredendola e arrivando persino a morderla, dando inizio a un’escalation di violenza.

Trascinata fuori dal locale

Dopo il primo episodio all’interno della discoteca, l’uomo avrebbe afferrato la donna per i capelli trascinandola verso l’uscita. All’esterno la situazione sarebbe ulteriormente degenerata: minacce, calci, pugni e schiaffi davanti agli occhi di un’amica che aveva seguito la 35enne nel tentativo di aiutarla.

La scena si sarebbe consumata a pochi metri da una pattuglia dei Carabinieri, presente nella zona.

La fuga e la richiesta di aiuto

Approfittando di un momento di distrazione del compagno, la donna è riuscita a divincolarsi e a fuggire attraversando la strada. In lacrime si è avvicinata ai militari chiedendo aiuto.

I carabinieri sono intervenuti immediatamente, bloccando e arrestando il 42enne.

Le accuse e il racconto della vittima

L’uomo dovrà ora rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Durante l’intervento, la donna avrebbe raccontato ai militari che gli episodi di violenza non erano iniziati quella notte.

Secondo il suo racconto, le aggressioni andavano avanti da circa due anni e sarebbero spesso state accompagnate dall’abuso di alcol da parte del compagno. La vittima ha spiegato di non aver mai denunciato prima per paura e nella speranza che la situazione potesse cambiare.

Questa volta, però, la decisione di chiedere aiuto è arrivata dopo l’ennesima aggressione. «Ho paura che possa uccidermi e fare del male a mio figlio», avrebbe confidato ai carabinieri. La notte dell’8 marzo, per la donna, è stata il punto di rottura.