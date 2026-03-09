Allarme rincari in Campania, Confesercenti: “Fino a 600 euro in più all’anno per famiglia”

A lanciare l’allarme è Confesercenti, che segnala un possibile aumento generalizzato dei costi per famiglie e piccole e medie imprese.

Il quadro internazionale rischia di avere pesanti ripercussioni sull’economia della Campania. A lanciare l’allarme è Confesercenti, che segnala un possibile aumento generalizzato dei costi per famiglie e piccole e medie imprese.

Secondo l’associazione, la crisi legata al conflitto in Iran starebbe già producendo effetti sui prezzi di carburanti, energia, trasporti e beni di consumo. «La guerra in Iran sta già incidendo sull’economia delle famiglie campane», spiega Vincenzo Schiavo, vicepresidente nazionale dell’organizzazione con delega al Mezzogiorno.

Carburanti e spesa quotidiana

Secondo le stime di Confesercenti, i prezzi di benzina e gasolio avrebbero già registrato aumenti intorno al 12%. Per una famiglia che effettua mediamente un pieno settimanale da circa 35 litri, il rincaro sarebbe di circa 7 euro a rifornimento, pari a circa 28 euro al mese e oltre 330 euro in più all’anno.

L’aumento dei carburanti si rifletterebbe inevitabilmente anche sui prezzi dei prodotti alimentari e dei beni di consumo. «Una spesa media da 80 euro potrebbe aumentare di 2-3 euro», spiega Schiavo, con un aggravio annuale stimato intorno ai 100 euro per nucleo familiare.

Energia e trasporti più cari

A incidere ulteriormente sul bilancio delle famiglie ci sarebbe anche il costo dell’energia. Secondo le stime dell’associazione, una famiglia di due o tre persone potrebbe trovarsi a pagare circa 70 euro in più all’anno per il gas e circa 80 euro in più per l’energia elettrica.

Complessivamente, considerando anche il rincaro dei trasporti – che potrebbe oscillare tra il 15% e il 30% – l’aumento della spesa annua per una famiglia campana potrebbe raggiungere i 580-600 euro.

Imprese a rischio e timori per l’export

L’impatto riguarderebbe anche le imprese, in particolare quelle del settore trasporti e logistica. A preoccupare è anche il possibile contraccolpo sull’export del made in Campania.

«Lo scalo di Dubai era diventato un hub strategico per l’export dopo la chiusura del mercato con la Russia e l’aumento dei dazi negli Stati Uniti», sottolinea Schiavo. «Molte aziende italiane e campane utilizzavano quella piattaforma per esportare nel resto del mondo. Le attuali criticità rischiano di ridurre il fatturato e incidere sull’occupazione».

L’appello al Governo

Confesercenti chiede un intervento rapido della politica per contenere l’impatto economico. «Se i prezzi continueranno ad aumentare, le famiglie saranno costrette a ridurre la spesa, soprattutto per beni come auto, elettrodomestici e abbigliamento. Questo metterà in difficoltà molte attività commerciali», conclude Schiavo, auspicando una soluzione diplomatica della crisi internazionale.