Anziana narcotizzata e derubata in casa a Pontecagnano Faiano: finta amicizia per entrare nell’appartamento

La vittima, 75 anni, raggirata da una donna che si è presentata come amica. Dopo averla fatta entrare in casa, l’anziana è stata stordita e derubata di denaro e gioielli. Indagini in corso delle forze dell’ordine.

Un episodio inquietante che riaccende l’allarme sicurezza tra i cittadini. Una donna di 75 anni è stata narcotizzata e derubata all’interno della propria abitazione a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, dopo essere stata raggirata da una sconosciuta che si era finta un’amica per guadagnarsi la sua fiducia.

Il fatto si è verificato nella giornata di venerdì 6 marzo. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata avvicinata da una donna che, con una scusa, si sarebbe mostrata cordiale e disponibile, proponendo di fare amicizia. Con questo stratagemma la truffatrice sarebbe riuscita a farsi accompagnare nell’appartamento della 75enne, situato in piazza Felice Sabbato, al settimo piano di un palazzo.

Una volta entrata nell’abitazione, la situazione è precipitata. L’anziana sarebbe stata narcotizzata e avrebbe perso conoscenza. Approfittando di quel momento di vulnerabilità, la malvivente avrebbe rovistato nell’appartamento, portando via denaro contante e gioielli prima di darsi alla fuga.

Solo dopo l’accaduto sono scattati i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Vopi – Volontari Pronto Intervento, allertata dal 118 dell’Asl di Salerno, che ha prestato le prime cure alla donna.

Contestualmente sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno avviato immediatamente le indagini per risalire all’autrice del colpo e a eventuali complici. Gli investigatori hanno effettuato i rilievi nell’abitazione e raccolto le prime testimonianze, mentre si stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

L’episodio riporta l’attenzione su un fenomeno purtroppo non nuovo: truffe e raggiri ai danni di persone anziane, spesso prese di mira da malintenzionati che sfruttano la fiducia e la solitudine delle vittime.