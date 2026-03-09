Busitalia comunica chiusura temporanea uscita Autostradale “Napoli Stazione”: ecco quando

Svincolo interessato, deviazioni per linee urbane e aggiornamenti al traffico

A seguito dell’ordinanza emessa dalle autorità competenti, l’uscita autostradale Napoli Stazione sarà temporaneamente chiusa per lavori di manutenzione programmata dalle ore 12:00 alle ore 18:00 del 10 marzo 2026, con modifiche alla viabilità e al percorso delle linee di trasporto pubblico interessate.

In particolare, le linee urbane 75 e 76 dirette verso Napoli saranno deviate e utilizzeranno la rampa di uscita Napoli Centro Via Marina, proseguendo lungo il seguente itinerario:

Via Reggia di Portici

Via Benedetto Brin

Via Galileo Ferraris

Gli automobilisti e gli utenti del trasporto pubblico sono invitati a pianificare i propri spostamenti tenendo conto di queste variazioni per evitare disagi e ritardi.

Le autorità raccomandano di prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni degli operatori sul posto.