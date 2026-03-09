Carta del Docente 2026 al via dal 9 marzo: bonus ridotto a 383 euro ma platea ampliata

Da oggi, 9 marzo, è ufficialmente attiva la Carta del docente 2026, il bonus destinato agli insegnanti per sostenere attività di formazione e aggiornamento professionale.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato l’apertura della piattaforma dedicata, attraverso la quale i docenti potranno richiedere e generare i voucher necessari per effettuare gli acquisti previsti dalla misura.

Per accedere al servizio è sufficiente entrare nel portale dedicato utilizzando strumenti di identità digitale, come SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile creare i buoni da utilizzare per libri, corsi di formazione e altre attività culturali.

La Carta fa riferimento all’anno scolastico 2025/2026, ma le somme caricate potranno essere utilizzate anche durante il prossimo anno scolastico, con scadenza giugno 2027.

Importo ridotto: da 500 a 383 euro

La novità principale riguarda l’importo del bonus.

Per il 2026, infatti, la Carta del docente avrà un valore massimo di 383 euro, una cifra inferiore rispetto ai 500 euro previsti lo scorso anno scolastico.

La riduzione è legata principalmente all’ampliamento della platea dei beneficiari. I fondi complessivi destinati alla misura non sono stati incrementati in modo proporzionale all’aumento dei docenti coinvolti, con la conseguenza di un importo individuale più basso.

Oltre un milione di beneficiari

Secondo il Ministero, i docenti che potranno accedere al bonus saranno oltre un milione.

Tra i beneficiari rientrano:

docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante, con disponibilità della Carta fino al 31 agosto;

docenti con supplenze temporanee, che potranno utilizzare il bonus fino al 30 giugno, termine delle attività didattiche;

personale educativo di convitti ed educandati.

L’ampliamento coinvolge circa 200 mila docenti in più rispetto all’anno precedente. Una scelta che, secondo il Ministero, rappresenta anche una risposta alle sentenze emesse dal 2021, che avevano indicato la necessità di estendere il beneficio a una platea più ampia di insegnanti.

Cosa si può acquistare con la Carta del docente

La Carta del docente nasce con l’obiettivo di sostenere la formazione professionale degli insegnanti, consentendo l’acquisto di materiali e servizi utili all’aggiornamento didattico e culturale.

I voucher potranno essere utilizzati per:

libri e riviste

corsi di formazione e aggiornamento professionale

ingressi a musei, mostre e teatri

hardware e software

servizi di trasporto per attività culturali e formative

strumenti musicali

Tra le novità più rilevanti c’è però un limite introdotto per l’acquisto di dispositivi tecnologici: computer e tablet potranno essere acquistati con la Carta del docente solo una volta ogni quattro anni.

Una misura centrale per la formazione degli insegnanti

La Carta del docente resta uno degli strumenti principali di sostegno alla crescita professionale del personale scolastico.

Nonostante la riduzione dell’importo individuale, l’ampliamento della platea rappresenta un passo verso una maggiore inclusione del personale docente e educativo, con l’obiettivo di favorire una formazione continua e diffusa nel sistema scolastico italiano.