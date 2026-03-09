Consorzio di Bonifica, collaborazione con le associazioni agricole (video)

Consorzio di Bonifica. Il presidente Mario Rosario D’Angelo evidenzia il contributo delle associazioni e la storica vicinanza di Coldiretti alle attività consortili.

Il presidente Mario Rosario D’Angelo sottolinea il ruolo delle realtà territoriali e il rapporto consolidato con Coldiretti.

Il consolidamento sul territorio

Il Consorzio di Bonifica continua a consolidare la propria presenza sul territorio grazie anche al contributo di soggetti e realtà ben radicate, in particolare delle associazioni di categoria, come sottolinea il presidente Mario Rosario D’Angelo.

Il rapporto con Coldiretti

Un’attenzione particolare, evidenzia D’Angelo, è rivolta alla Coldiretti, da sempre vicina alle attività e alle iniziative portate avanti dal Consorzio a sostegno del comparto agricolo e delle comunità locali.

Festa della donna: non solo ricorrenza ma momenti di consapevolezza