Domenica di interventi per il Soccorso Alpino in Campania: due persone ferite tra Castel Morrone e Roccamonfina

Il primo intervento ha riguardato un uomo rimasto ferito mentre stava raccogliendo asparagi alle pendici del Monte Castello, nel territorio di Castel Morrone.

Domenica di intenso lavoro per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in Campania, impegnato in due distinti interventi di soccorso tra la provincia di Caserta e l’area del vulcano di Roccamonfina.

Il primo intervento ha riguardato un uomo rimasto ferito mentre stava raccogliendo asparagi alle pendici del Monte Castello, nel territorio di Castel Morrone. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe caduto accidentalmente battendo la testa.

Il compagno che era con lui ha immediatamente allertato il 118, che ha attivato il Soccorso Alpino e l’elisoccorso. L’elicottero partito da Salerno ha sbarcato sul posto l’elisoccorritore del CNSAS e l’equipe medica. Nel frattempo il ferito era già stato raggiunto dai sanitari dell’ambulanza e da una squadra terrestre del Soccorso Alpino insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno effettuato la prima stabilizzazione.

Dopo la valutazione sanitaria, l’uomo è stato immobilizzato e sistemato su una barella, quindi recuperato con il verricello a bordo dell’elicottero e trasferito in ospedale.

Il secondo intervento ha invece riguardato una donna del 1958, residente a Cassino, rimasta ferita durante un’escursione organizzata dai gruppi del Club Alpino Italiano di Napoli e Cassino lungo un percorso ad anello sulle pendici del vulcano di Roccamonfina.

La donna si è procurata una lesione alla caviglia mentre percorreva il sentiero che collega Fontanafredda con la località Orto della Regina. I tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto l’escursionista sul sentiero e immobilizzato l’arto con una steccobenda.

Successivamente la donna è stata accompagnata fino a un mezzo fuoristrada del CNSAS e trasportata fino alla strada asfaltata, dove ad attenderla c’era l’ambulanza per il trasferimento in ospedale.