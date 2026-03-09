Eboli, rimprovera un giovane in bici: passante aggredito in piazza

Momenti di tensione nel fine settimana a Eboli, dove un uomo è stato aggredito dopo aver richiamato un giovane che stava circolando in bicicletta con manovre ritenute pericolose.

L’episodio si è verificato in Piazza della Repubblica. Secondo quanto emerso, il passante avrebbe invitato il ragazzo a moderare il comportamento alla guida della bici. La reazione del giovane, però, sarebbe stata violenta: ne sarebbe nata un’aggressione che ha lasciato l’uomo ferito.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e il personale sanitario del 118, che ha soccorso il malcapitato e lo ha trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

