Fuga e inseguimento nell’Agro nocerino-sarnese: 57enne arrestato dopo la corsa in auto

Un controllo di routine si è trasformato in un inseguimento ad alta velocità lungo la Strada provinciale Amendola, tra diversi comuni dell’Agro. Protagonista della vicenda un uomo di 57 anni, residente a Sarno, arrestato al termine della fuga.

L’episodio è iniziato quando l’automobilista, alla guida di una Opel Corsa, ha ignorato l’alt imposto dalla Polizia Locale di San Valentino Torio. Invece di fermarsi, il conducente avrebbe accelerato bruscamente dirigendosi verso Nocera Inferiore.

Durante la fuga l’uomo avrebbe effettuato una pericolosa inversione di marcia per poi dirigersi verso il centro abitato di Sarno, mettendo in atto diverse manovre spericolate nel tentativo di seminare gli agenti.

Vista la situazione, la polizia locale ha chiesto il supporto dei Carabinieri della compagnia di Sarno per coordinare le operazioni di intercettazione.

L’inseguimento si è concluso in località Voscone, dove gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo. Nonostante un ultimo tentativo di fuga, la strada è stata sbarrata dalla pattuglia, consentendo di fermare il conducente.

L’operazione, coordinata dal maggiore De Caro, si è conclusa con l’arresto del 57enne. Su disposizione del magistrato di turno, Michele Migliardi, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

L’indagato resta ora in attesa del processo per direttissima e dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e delle violazioni commesse durante la fuga.