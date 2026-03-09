Furto nella notte a Salerno: preso di mira un centro estetico a Pastena

Ancora un episodio di furto a Salerno, dove nella notte un malvivente ha preso di mira il centro estetico Passion Beauty, situato in Via Kennedy, nel quartiere Pastena.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe danneggiato la vetrina dell’attività per riuscire a introdursi all’interno del locale. Una volta entrato sarebbe però scattato il sistema di allarme con nebbiogeno, che ha rapidamente saturato l’ambiente costringendo il ladro a fuggire.

Prima di dileguarsi, il malvivente sarebbe comunque riuscito a portare via alcuni oggetti, il cui valore non è stato ancora quantificato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini.

Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica del furto e tentare di identificare il responsabile.