Il ricordo di Domenico Caliendo a Domenica In: “Nessuno dovrà dimenticarlo”

Il dolore per la perdita del piccolo Domenico Caliendo è tornato al centro dell’attenzione nazionale durante la puntata di Domenica In. Ospiti in studio i genitori del bambino, Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo, che hanno raccontato il lungo calvario del figlio e annunciato l’intenzione di creare una fondazione in sua memoria.

Il piccolo Domenico è morto a soli due anni e mezzo dopo un trapianto di cuore effettuato all’Ospedale Monaldi. «Sto cercando di dar vita a una fondazione a nome suo, per lui e per tutti quei bambini vittime di malasanità», ha spiegato la madre durante l’intervista condotta da Mara Venier.

La malattia scoperta a pochi mesi

Il calvario del bambino era iniziato quando aveva appena quattro mesi. «Fino a quel momento stava bene, poi ha iniziato a piangere in modo diverso. Da mamma ho capito subito che qualcosa non andava», ha raccontato Patrizia Mercolino.

Trasportato d’urgenza all’Ospedale Santa Maria della Pietà, il piccolo fu ricoverato in terapia intensiva. La diagnosi fu devastante: Cardiomiopatia dilatativa. I medici spiegarono ai genitori che senza un trapianto di cuore difficilmente sarebbe arrivato ai cinque anni.

«All’inizio ci dissero che aveva il 50% di possibilità di morire. Non poteva correre né affaticarsi, ma abbiamo cercato di fargli vivere una vita il più normale possibile. Era un guerriero, aveva una voglia di vivere incredibile», ha ricordato la madre.

La chiamata per il trapianto

La sera del 22 dicembre 2025 arrivò la telefonata tanto attesa: c’era un cuore compatibile. «Quando me lo dissero non ero felice, avevo una brutta sensazione», ha raccontato la donna.

Anche il padre ha ricordato quel momento con grande angoscia. «Avevo la sensazione che dovessi portarlo via da lì, ma poi abbiamo pensato che fosse l’unica possibilità per salvarlo».

La mattina dell’intervento, l’ultimo ricordo: «Era sedato ma mi è saltato in braccio chiamandomi “mamma”. È stato l’ultimo abbraccio».

Cosa sarebbe accaduto durante il trapianto

L’operazione si concluse nel tardo pomeriggio, ma qualcosa non funzionò. «Un’infermiera mi disse che il cuore non partiva», ha raccontato la madre. Il bambino venne inserito immediatamente in lista d’attesa per un secondo trapianto, ma la situazione precipitò.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, solo settimane dopo avrebbero appreso dai giornali che il cuore destinato al piccolo sarebbe arrivato congelato. A spiegare alcuni aspetti tecnici è stato l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, anche lui presente in studio.

«Il ghiaccio secco non sarebbe l’unico problema. La criticità principale sarebbe stata la mancanza di monitoraggio della temperatura durante il trasporto», ha dichiarato il legale.

La promessa dei genitori

Nonostante il dolore, la madre promette di continuare la battaglia per il figlio: «Gli ho promesso che avrà giustizia. Ci penseranno le autorità competenti. Faremo in modo che nessuno lo dimentichi e che nessun’altra famiglia debba vivere ciò che stiamo vivendo».

Il padre, con la voce rotta dall’emozione, ha aggiunto poche parole ma cariche di rabbia: «Sono davvero arrabbiato».