Inseguimento a 200 km/h tra Napoli e Caserta: arrestati due giovani con droga

Un inseguimento ad alta velocità, manovre pericolose e diversi chilometri percorsi nel tentativo di sfuggire alle forze dell’ordine. È quanto accaduto tra Giugliano in Campania e diversi centri della provincia a nord di Napoli, dove i Carabinieri hanno arrestato due giovani di 20 e 19 anni.

I militari della sezione radiomobile avevano intimato l’alt a un’auto con targa polacca, ma il conducente non si è fermato dando il via a un lungo inseguimento. La vettura ha imboccato l’Asse Mediano raggiungendo velocità che, secondo quanto ricostruito, avrebbero sfiorato i 200 chilometri orari.

La fuga è poi proseguita tra le strade di Arzano e Casoria, dove i fuggitivi avrebbero tentato anche di speronare un’auto dei carabinieri che cercava di bloccarli. I due sono riusciti inizialmente a far perdere le proprie tracce tra Casavatore e il quartiere napoletano di Secondigliano.

Le indagini dei militari sono però proseguite. L’auto utilizzata per la fuga, risultata a noleggio, era dotata di sistema GPS. Grazie alla localizzazione i carabinieri sono riusciti a individuarla all’interno di un box a Teverola, in provincia di Caserta.

Davanti al garage i due giovani, alla vista della pattuglia, hanno tentato un’ulteriore fuga a piedi ma sono stati bloccati. Durante la perquisizione i militari hanno trovato le chiavi del box e, all’interno del garage, l’auto utilizzata durante l’inseguimento insieme a un ingente quantitativo di droga.

Nel dettaglio sono stati sequestrati dieci panetti di hashish per un peso complessivo di quasi 900 grammi, circa 150 grammi tra stecche e bustine di marijuana e hashish e 230 grammi di cocaina, con 295 dosi già confezionate per lo spaccio. Recuperati anche 655 euro in contanti, bilancini di precisione, due telefoni cellulari e materiale per il confezionamento delle dosi.

I due giovani sono stati arrestati con le accuse di fuga pericolosa, detenzione di droga ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Si tratta del terzo arresto per “fuga pericolosa” effettuato dai carabinieri in pochi giorni tra Napoli e provincia: episodi simili si erano verificati venerdì nel quartiere Barra e sabato a Pozzuoli