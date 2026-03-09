Latina, tenta di rapire un bambino dal seggiolino dell’auto: arrestato 34enne

Attimi di paura nel parcheggio di un supermercato a Latina, dove un uomo di 34 anni ha tentato di portare via un bambino che si trovava all’interno di un’auto insieme alla madre.

L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica nell’area di sosta del punto vendita. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – di origini irachene – si sarebbe aggirato tra le vetture parcheggiate con atteggiamento sospetto prima di avvicinarsi a un’auto.

A quel punto avrebbe aperto lo sportello del veicolo cercando di afferrare il piccolo, che era seduto nel seggiolino sul sedile posteriore accanto alla madre.

La reazione dei genitori

La donna ha immediatamente reagito iniziando a urlare e chiedere aiuto. Le sue grida hanno attirato l’attenzione delle persone presenti nel parcheggio e del padre del bambino, che si trovava nelle vicinanze.

L’uomo si è lanciato all’inseguimento del 34enne riuscendo a bloccarlo fino all’arrivo degli agenti della Polizia di Stato, intervenuti dopo una segnalazione.

Arresto e indagini

Durante la perquisizione gli agenti della squadra volante hanno trovato addosso all’uomo un martello di gomma. Il 34enne è stato quindi arrestato con l’accusa di tentato sequestro di persona e porto di oggetti atti ad offendere.

L’uomo è stato condotto in carcere in attesa della convalida dell’arresto. Nel frattempo proseguono gli accertamenti degli investigatori per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Un episodio che ricorda quanto avvenuto nelle scorse settimane davanti al supermercato Esselunga di via Corridoni, a Bergamo, dove si era verificato un analogo tentativo di rapimento.