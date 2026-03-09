Napoli, furto all’Arenella: devastata la vetrina di “Fior di Frutta”, rubata anche la cassa

Furto nella notte nel quartiere Arenella, a Napoli, dove ignoti hanno preso di mira l’attività commerciale Fior di Frutta, provocando danni e portando via la cassa.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero infranto la vetrina del negozio per riuscire a introdursi all’interno del locale. Una volta entrati, avrebbero forzato e portato via la cassa.

Dopo aver messo a segno il colpo, i responsabili si sarebbero dati alla fuga abbassando anche la saracinesca del negozio prima di allontanarsi, probabilmente per guadagnare tempo ed evitare di attirare l’attenzione.

L’episodio ha colpito duramente la titolare dell’attività, una giovane commerciante conosciuta nel quartiere per il grande impegno nel portare avanti il proprio lavoro. Chi la conosce racconta di giornate che iniziano anche alle tre del mattino per preparare la merce e garantire il servizio ai clienti.

In pochi minuti, però, il lavoro e i sacrifici di mesi sono stati messi a dura prova. L’accaduto ha suscitato indignazione tra residenti e commercianti della zona, che esprimono solidarietà alla titolare e chiedono maggiore attenzione e controlli per contrastare episodi di criminalità che colpiscono le piccole attività del territorio.