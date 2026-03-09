Nocera Inferiore, rubate le piantine di lavanda appena piantate nell’aiuola spartitraffico

L’intervento aveva l’obiettivo di abbellire lo spartitraffico e portare colore e profumo in vista della primavera ormai alle porte. Tuttavia, nel giro di poche ore, le piantine sono scomparse.

Amara sorpresa a Nocera Inferiore dove, a poche ore dalla messa a dimora, alcune piantine di lavanda sono state rubate dall’aiuola spartitraffico tra Via Giovanni Battista Vico e Via Guglielmo Marconi.

Le piante erano state sistemate in mattinata, poco prima delle 10, grazie all’iniziativa di Pasquale Magro, da anni impegnato insieme ad altri cittadini nel gruppo “Per le persone e per la comunità”, che si occupa della cura e della manutenzione del verde nell’area.

L’intervento aveva l’obiettivo di abbellire lo spartitraffico e portare colore e profumo in vista della primavera ormai alle porte. Tuttavia, nel giro di poche ore, le piantine sono scomparse, come riportato da “In Prima News”.

«Non nascondo l’amarezza per un gesto di inciviltà e di totale mancanza di rispetto verso la collettività. Purtroppo non è la prima volta che accade», ha dichiarato Magro.

Il volontario ha inoltre ricordato che la zona è dotata di sistemi di videosorveglianza. «Chi pensa di agire nell’ombra dovrebbe riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni», ha aggiunto.

Nonostante l’episodio, i volontari non intendono fermarsi. «Con ostinata testardaggine continueremo ad agire con senso civico e nel rispetto delle regole», ha concluso Magro, ribadendo l’impegno del gruppo a prendersi cura degli spazi pubblici e del decoro urbano della città.