Rissa in campo a Sarno, partita sospesa: la denuncia dell’AC Bracigliano

Secondo quanto riferito dalla società di Bracigliano in una nota ufficiale, l’incontro è stato interrotto al 35° minuto del primo tempo, quando il punteggio era sullo 0-2 per gli ospiti.

Momenti di tensione allo Stadio Felice Viscardi di Sarno, dove la gara tra AC Bracigliano e Lavorate Calcio, valida per la 21ª giornata del campionato di Prima Categoria Campania, è stata sospesa dopo un episodio di violenza.

Secondo quanto riferito dalla società di Bracigliano in una nota ufficiale, l’incontro è stato interrotto al 35° minuto del primo tempo, quando il punteggio era sullo 0-2 per gli ospiti. La partita si sarebbe infiammata dopo l’espulsione di un calciatore della squadra di casa che, stando alla ricostruzione del club ospite, avrebbe colpito un tesserato avversario.

Da quel momento la situazione sarebbe degenerata con l’ingresso in campo di alcuni componenti della panchina del Lavorate Calcio e successive aggressioni ai danni dei giocatori dell’AC Bracigliano. Nella concitazione sarebbero stati coinvolti anche alcuni dirigenti della squadra di casa. L’arbitro, di fronte alla situazione, ha deciso di sospendere definitivamente l’incontro.

La tensione ha spinto diversi spettatori ad abbandonare gli spalti, mentre sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per riportare la calma.

In una nota diffusa dopo l’accaduto, l’AC Bracigliano ha espresso «profonda amarezza» per quanto avvenuto. «Il calcio non è e non deve mai diventare violenza. È passione, rispetto e competizione sana. Quanto accaduto rappresenta l’esatto opposto dei valori che questo sport dovrebbe trasmettere», si legge nel comunicato.

La società ha inoltre sottolineato di ritenersi parte lesa e di aver già segnalato l’episodio alla Lega, chiedendo scuse ufficiali da parte del presidente e della società del Lavorate Calcio. «Siamo orgogliosi della reazione composta dei nostri tesserati, che hanno mantenuto la calma nonostante l’aggressione subita», conclude la nota del club.