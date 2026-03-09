Salerno, espulso e rimpatriato cittadino marocchino pluripregiudicato

Operazione della Polizia di Stato: l’uomo, detenuto per reati legati a droga, armi e resistenza a pubblico ufficiale, è stato accompagnato all’aeroporto per il rientro nel Paese d’origine.

Proseguono le attività di controllo e contrasto all’immigrazione irregolare sul territorio salernitano.

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, attraverso il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, ha eseguito un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale nei confronti di un cittadino marocchino pluripregiudicato.

Il provvedimento, emesso dall’Autorità giudiziaria competente, ha riguardato un uomo attualmente detenuto per diversi reati, tra cui traffico di stupefacenti, detenzione di armi, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella mattinata del 6 marzo, gli agenti hanno prelevato il soggetto dalla Casa Circondariale di Salerno per accompagnarlo presso un aeroporto internazionale italiano, da dove è stato successivamente rimpatriato nel Paese di origine.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo e monitoraggio svolte dalla Polizia di Stato per garantire l’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento disposti dalle autorità giudiziarie e amministrative.

La Questura di Salerno ha ribadito che continuerà a mantenere alta l’attenzione sul territorio, proseguendo con le attività di prevenzione e controllo finalizzate al rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e sicurezza pubblica.