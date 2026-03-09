Sanità nel Salernitano, il Nursind denuncia: “Centinaia di operatori sanitari impiegati negli uffici”

Mentre negli ospedali e nei servizi sanitari del territorio si continua a segnalare una forte carenza di personale nei reparti, numerosi professionisti sanitari risulterebbero impegnati in attività amministrative o comunque lontane dall’assistenza diretta ai pazienti. È questa la contraddizione evidenziata dal Nursind di Salerno, che ha inviato una segnalazione alla Procura della Repubblica di Salerno, alla Corte dei Conti, al Carabinieri NAS e all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Salerno.

Secondo quanto riferito dal sindacato, all’interno dell’ASL Salerno sarebbero centinaia gli operatori sanitari impiegati in mansioni che non rientrano nel loro ruolo assistenziale. In particolare, il Nursind parla di 187 infermieri e 213 operatori socio-sanitari attualmente assegnati a uffici, direzioni o servizi amministrativi distribuiti sul territorio aziendale.

«Non possiamo accettare che, mentre nei reparti si lavora in condizioni di forte carenza di personale, centinaia di professionisti sanitari siano utilizzati negli uffici o in attività che non hanno nulla a che vedere con l’assistenza ai pazienti», ha dichiarato Biagio Tomasco.

Secondo il rappresentante sindacale, la situazione rappresenterebbe anche una disparità nei confronti del personale impegnato direttamente nei reparti. «È moralmente ed economicamente inaccettabile che chi affronta turni pesanti e responsabilità assistenziali riceva lo stesso trattamento di chi non svolge attività clinica. Non è una questione personale, ma di rispetto verso i professionisti che garantiscono ogni giorno l’assistenza ai cittadini».

Il sindacato evidenzia inoltre quello che definisce un paradosso: mentre l’ASL starebbe procedendo con nuove assunzioni di operatori socio-sanitari per far fronte alla carenza di personale, oltre 200 OSS risulterebbero già impiegati in attività non legate all’assistenza alla persona.

«Se davvero manca personale nei reparti – aggiunge Tomasco – la soluzione più immediata è riportare alle loro funzioni gli operatori che oggi sono utilizzati altrove. Serve chiarezza sui criteri con cui sono stati destinati agli uffici. Il vero datore di lavoro della sanità è il paziente, e oggi rischia di non ricevere l’assistenza che merita».