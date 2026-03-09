Sant’Antonio Abate, segnalati due cagnolini maltrattati e chiusi in uno sgabuzzino

Una segnalazione apparsa sui social ha acceso l’attenzione su un presunto caso di maltrattamento di animali a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli.

Secondo quanto riportato nel commento pubblicato online da una residente della zona, due cagnolini sarebbero tenuti in condizioni precarie all’interno di un’abitazione. Gli animali, sempre stando alla segnalazione, sarebbero legati e chiusi in uno sgabuzzino molto piccolo, dal quale si sentirebbero piangere per gran parte della giornata.

Il post, accompagnato da parole di forte indignazione da parte della vicina che ha denunciato la situazione sui social, ha rapidamente attirato l’attenzione di altri utenti, molti dei quali hanno chiesto controlli per verificare le condizioni dei due animali.

Al momento non risultano interventi ufficiali da parte delle autorità, ma in casi simili è possibile segnalare situazioni sospette alle forze dell’ordine o alla Polizia Municipale, oltre che alle associazioni per la tutela degli animali, affinché vengano effettuate verifiche sul posto.

Qualora venisse accertato il maltrattamento, la normativa italiana prevede sanzioni anche penali per chi tiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura o tali da provocare sofferenze.