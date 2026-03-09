Sciopero generale il 9 marzo: possibili disagi per trasporti e scuola

Lunedì 9 marzo si annuncia una giornata di disagi per trasporti e istruzione a causa di uno sciopero generale nazionale proclamato da diverse sigle sindacali, tra cui Slai Cobas, Unione Sindacale Italiana, Unione Sindacale di Base e Confederazione Lavoratori Autorganizzati.
La mobilitazione coinvolgerà settori pubblici e privati e potrà avere ripercussioni soprattutto sul trasporto pubblico locale, con possibili cancellazioni o variazioni delle corse.
Uno sciopero di 24 ore è stato annunciato anche nel comparto dell’istruzione dal sindacato Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL, con possibili ripercussioni su scuole, università, enti di ricerca e formazione professionale. L’effettivo impatto nelle singole strutture dipenderà dal livello di adesione del personale.
Per questo motivo si consiglia a studenti e famiglie di verificare eventuali comunicazioni direttamente presso gli istituti scolastici o gli uffici interessati.
Lo sciopero è stato proclamato in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. Tra le motivazioni della protesta, i promotori citano anche le critiche a una proposta di modifica normativa in materia di violenza sessuale, ritenuta dalle organizzazioni sindacali potenzialmente penalizzante per le vittime.