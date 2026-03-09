Tragedia a Vico Equense: 35enne muore dopo una caduta durante lavori agricoli

Secondo una prima ricostruzione, il giovane – padre di tre figli – stava effettuando alcune operazioni di potatura quando avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio.

Tragedia nella frazione collinare di Massaquano, nel territorio di Vico Equense, dove un uomo di 35 anni ha perso la vita dopo una caduta mentre si trovava nel proprio terreno agricolo.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane – padre di tre figli – stava effettuando alcune operazioni di potatura quando avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio. Non è ancora chiaro se la caduta sia stata causata da un appoggio instabile, da una distrazione o da un malore improvviso. L’uomo è precipitato nel letto di un ruscello sottostante, riportando ferite gravissime.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, ai Carabinieri e alla Polizia Municipale. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente difficili a causa della posizione impervia del greto del torrente.

Nonostante i tentativi di soccorso, per il 35enne non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto.

La notizia ha profondamente scosso la comunità locale, dove la vittima era conosciuta e stimata. Il magistrato di turno ha disposto gli accertamenti necessari per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. Rimane il dolore per una vita spezzata troppo presto e per una famiglia che ora dovrà fare i conti con una perdita improvvisa e devastante.