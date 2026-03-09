«Tutti vogliono viaggiare in prima», la vigilia voto ad Angri e Pagani

Angri e Pagani. Trattative e candidature animano il dibattito politico locale, ma senza una visione amministrativa chiara il confronto resta incompleto.

Alla vigilia delle elezioni di maggio incontri e trattative tra i gruppi politici, ma manca ancora una visione chiara per le città.

Tutti vogliono partire in prima fila

«Tutti vogliono viaggiare in prima». Il richiamo al celebre brano di Luciano Ligabue da un’efficacia lettura del clima politico che si percepisce ad Angri e Pagani alla vigilia dell’appuntamento elettorale delle amministrative di maggio. Nelle due città dell’Agro nocerino sarnese si moltiplicano incontri, riunioni informali e tavoli di confronto tra gruppi e aspiranti protagonisti della prossima competizione amministrativa.

La priorità, in questa fase, sarebbe quella di individuare, seppure tardivamente, figure capaci di aggregare consenso e guidare le coalizioni. Il dibattito pare ancora fortemente concentrato sui nomi più che sulle idee che dovranno orientare verso il governo delle città nei prossimi cinque anni.

Il ritardo dei progetti politici

Secondo diversi osservatori del panorama politico locale, il vero nodo è rappresentato da un evidente ritardo nella definizione di una visione amministrativa condivisa. Gli schieramenti discutono, trattano e cercano una improbabile sintesi, ma spesso alla base manca ancora un disegno concreto su cui costituire l’offerta politica. Il rischio, segnalano alcuni addetti ai lavori, è che la dinamica resti intrappolata in una dimensione autoreferenziale, dove il confronto ruota prevalentemente intorno agli equilibri interni piuttosto che ai bisogni reali comuni.

La necessità di una visione per le città

Con questi scenari diventa sempre più urgente mettere nero su bianco almeno i punti essenziali dei programmi amministrativi. Le città chiedono risposte su sviluppo, servizi, infrastrutture e qualità della vita, temi che richiedono progettualità e responsabilità. Amministrare oggi un ente locale significa affrontare sfide complesse, tra vincoli normativi, gestione delle risorse e bisogni sociali sempre più articolati. Servono competenze, un impegno quotidiano costante e una reale disponibilità al servizio pubblico.

Una sfida che richiede responsabilità

Per questo il passaggio elettorale di maggio rappresenta molto più di una semplice competizione politica. Può essere occasione per costruire una prospettiva credibile per Angri e Pagani, superando personalismi e logiche di posizionamento. Solo con una visione chiara e con un impegno concreto il confronto politico può diventare un progetto amministrativo capace di incidere davvero sul futuro delle due città.

