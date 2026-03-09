Violenza in famiglia nel Napoletano: tre madri aggredite dai figli in poche ore

Tre episodi di violenza domestica si sono verificati nelle ultime 24 ore in provincia di Napoli, con altrettante madri vittime di comportamenti aggressivi da parte dei propri figli. Gli interventi sono stati effettuati dai Carabinieri.

Il primo caso è avvenuto a San Gennaro Vesuviano, dove un uomo di 39 anni si è presentato sotto l’abitazione della madre 75enne pretendendo di entrare. Armato di una spranga, avrebbe iniziato a colpire con forza la porta d’ingresso nel tentativo di sfondarla. La donna, terrorizzata, si è barricata in casa. I militari della sezione radiomobile di Nola sono intervenuti trovando l’uomo ancora all’esterno dell’abitazione e lo hanno arrestato. Il 39enne è stato condotto in carcere con l’accusa di maltrattamenti.

Un secondo episodio si è verificato circa trenta chilometri più a sud, a Castellammare di Stabia. Qui un giovane di 22 anni avrebbe colpito con un coltello la porta dell’abitazione dietro la quale si trovava la madre. Anche in questo caso la porta ha resistito fino all’arrivo dei carabinieri, che hanno bloccato e arrestato il ragazzo.

Il terzo intervento è avvenuto in Corso Vittorio Emanuele, dove un 17enne avrebbe preteso denaro dalla madre. Secondo quanto ricostruito, il minorenne l’avrebbe spinta, minacciata e strattonata. Alcuni residenti, sentendo le urla, hanno allertato il numero di emergenza 112. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Per il ragazzo è scattata una denuncia in stato di libertà.