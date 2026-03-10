Beni culturali e fondi regionali. Restauro fermo a Sant’Egidio del Monte Albino, fondi senza progetto

Fondi arrivati ma lavori ancora fermi

A Sant’Egidio del Monte Albino, resta ancora a secco la Fontana Helvius. Celebrato anche il funerale della stele funeraria Pomponia Tyche. Le istruttorie sono certamente depositate su qualche scaffale di Palazzo Ferrajoli. Il finanziamento, previsto dalla legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2024, avrebbe dovuto rappresentare una concreta occasione per valorizzare due testimonianze storiche del centro cittadino. Il sindaco Antonio La Mura, che alla vigilia dell’approvazione del bilancio regionale aveva sollecitato l’intervento del consigliere regionale Franco Picarone, suo tutor, aveva accolto con soddisfazione l’arrivo dei fondi, sottolineando l’importanza dell’intervento per tutelare il patrimonio culturale locale. Tuttavia, a distanza di quasi un anno, dei lavori annunciati non c’è traccia e nemmeno notizie certe.

Tra attese, silenzi e nessuna notizia certa

A oggi non risultano atti concreti che facciano pensare all’avvio del restauro: nessuna gara, nessuna determina, nessun cantiere aperto. Il finanziamento resta nel limbo amministrativo, senza un preciso atto di indirizzo sulla destinazione e sull’utilizzo delle risorse. La fontana Helvius e la stele Pomponia Tyche restano lì, immobili come la burocrazia che dovrebbe occuparsi della loro tutela. Tutto resta fermo in perfetto “La Mura Style”.

