A Scafati l’opposizione denuncia ritardi sulla questione stadio

I consiglieri comunali di minoranza chiedono chiarezza sulla proposta della Scafatese Calcio e accusano l’amministrazione di ritardi e scarsa trasparenza.

La nota congiunta dei consiglieri di opposizione

Gli straordinari risultati sportivi della Scafatese Calcio diventano terreno di confronto politico a Scafati. I consiglieri comunali di opposizione Giuseppe Vollaro, Francesco Carotenuto, Ignazio Tafuro, Nunzia Pisacane, Assunta Barone, Francesco Velardo, Michele Grimaldi, Pasquale Vitiello, Gennaro Avagnano e Michelangelo Ambrunzo hanno diffuso una nota congiunta per chiedere chiarezza sulla gestione della proposta avanzata dalla società calcistica in merito allo stadio cittadino.

Nel documento i consiglieri sottolineano innanzitutto il valore sportivo e simbolico del percorso della squadra in questa stagione. «Gli straordinari risultati che la Scafatese Calcio sta conquistando in questa stagione ci impongono alcune riflessioni sulle quali riteniamo sia necessario fare chiarezza» dicono.

Le accuse all’amministrazione comunale

Nel mirino della minoranza finiscono i ritardi che, secondo i firmatari della nota, sarebbero da attribuire alla mancata programmazione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco. «È evidente che i ritardi su questa vicenda sono il risultato della negligenza e dell’inadeguatezza dell’attuale amministrazione, che non ha programmato interventi la cui necessità era ampiamente prevedibile» ribadiscono.

Secondo i consiglieri di opposizione, inoltre, la proposta avanzata dalla società non sarebbe stata condivisa con l’intero Consiglio comunale, né discussa nelle sedi istituzionali competenti. «Rispetto alla proposta formalizzata dalla società, il Sindaco e l’Assessore competente non hanno ritenuto di rendere edotto l’intero Consiglio comunale. A oggi, infatti, nelle Commissioni consiliari non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale» sottolineano.

Disponibilità a sostenere una soluzione nel rispetto delle norme

Nonostante le critiche all’amministrazione, i consiglieri firmatari della nota assicurano la loro disponibilità a sostenere una soluzione che consenta alla squadra di continuare a giocare a Scafati. «A riguardo abbiamo sempre espresso con chiarezza la nostra posizione: non ci sottrarremo alle nostre responsabilità e siamo disponibili a sostenere una proposta che consenta alla Scafatese Calcio di disputare la prossima stagione nello stadio della propria città, purché ciò avvenga nel pieno rispetto delle norme» evidenziano.

L’obiettivo dichiarato è quello di garantire alla squadra e alla tifoseria la possibilità di vivere le partite nel proprio impianto, valorizzando il momento sportivo positivo che la città sta attraversando. «Riteniamo, infatti, che una squadra che sta portando entusiasmo, visibilità e orgoglio alla città di Scafati meriti di poter continuare a giocare davanti ai propri tifosi» concludono nella nota.

