Agropoli, avvistato un gruppo di cigni reali vicino al porto

Uno spettacolo insolito ha attirato l’attenzione di cittadini e appassionati di natura ad Agropoli. Un gruppo di Cigno reale è stato avvistato a ridosso della scogliera del Lido Azzurro e successivamente nelle acque dietro al porto cittadino.

A immortalare il momento è stato il fotografo Pietro Faniglione, che ha documentato la presenza dei maestosi uccelli mentre nuotavano tranquillamente lungo la costa.

Il cigno reale è una specie solitamente diffusa nelle zone umide del Nord Italia e lungo le coste dell’Adriatico, dove trova habitat più adatti alla sua presenza. Tuttavia negli ultimi anni questi eleganti volatili sono stati avvistati sempre più spesso anche nelle regioni meridionali.

La comparsa degli esemplari nel tratto di mare di Agropoli rappresenta dunque un evento piuttosto raro per il territorio e ha suscitato curiosità tra residenti e turisti, affascinati dalla presenza di questi splendidi animali nelle acque della costa cilentana.