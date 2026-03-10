Angri, D’Auria smentisce la candidatura a sindaco: “Solo titoli sensazionalistici”

Ad Angri Domenico D’Auria respinge le voci su una candidatura a sindaco e critica il sensazionalismo della stampa locale.

Angri, D’Auria smentisce candidatura a sindaco: “Solo titoli sensazionalistici”. Il caso scuote il dibattito politico tra Salerno e Agro nocerino sarnese

La smentita del consigliere comunale

Il consigliere comunale di Angri Domenico D’Auria in quota al Partito Democratico interviene pubblicamente per smentire le indiscrezioni circolate nelle ultime ore su una sua presunta candidatura alla carica di sindaco alle prossime elezioni amministrative.

La notizia, o meglio i titolo dell’articolo, rilanciata su un quotidiano salernitano, avrebbe lasciato intendere un possibile impegno diretto nella corsa alla guida della città. Una ricostruzione che il consigliere respinge con decisione, chiarendo di non aver parlato della candidatura.

«È evidente che il gioco dei titoli pensati per vendere qualche copia in più continui ancora a funzionare. Questa mattina il quotidiano “Le Cronache” ha ritenuto opportuno pubblicare un articolo dal tono sensazionalistico sostenendo che sarei candidato a sindaco alle prossime elezioni nella mia città».

Il richiamo alla responsabilità dell’informazione

Nel suo intervento Domenico D’Auria sottolinea come, all’interno dell’articolo citato, non vi siano elementi concreti che possano supportare l’ipotesi di una candidatura. Da qui la scelta di intervenire pubblicamente per chiarire la propria posizione e ristabilire i fatti.

«Nel testo, però, non emerge alcun elemento concreto che possa far pensare a una simile decisione. Per questo, oltre a smentire con chiarezza tale ricostruzione, ritengo necessario sottolineare quanto sia fondamentale un’informazione corretta».

Il consigliere comunale collega la qualità del dibattito pubblico alla correttezza delle notizie diffuse, evidenziando quanto il ruolo dell’informazione sia centrale nelle dinamiche politiche e sociali del territorio. «È proprio dalla qualità dell’informazione che dipendono anche le dinamiche che possono orientare il futuro di una comunità come la nostra, che da anni vive difficoltà aggravate da notizie distorte e da una evidente mancanza di riscontri reali».

