Angri. Furto in casa dell’assessore Maria D’Aniello: “Violata la mia intimità”

Ladri in azione ad Angri, dove nei giorni scorsi è stata presa di mira l’abitazione dell’assessore alle Politiche sociali Maria D’Aniello. A raccontare l’accaduto è stata la stessa esponente della giunta guidata dal sindaco Cosimo Ferraioli, attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social.

“Ieri la mia casa è stata violata. Qualcuno è entrato, ha rovistato tra le cose, ha portato via oggetti di valore”, ha scritto D’Aniello, spiegando però che il danno più grande non è stato quello economico ma affettivo: tra gli oggetti sottratti vi erano infatti ricordi personali e familiari custoditi nel tempo.

L’assessore ha raccontato di essere rimasta profondamente scossa dall’episodio. “Quando accade una cosa così la prima sensazione non è la rabbia, ma lo smarrimento”, ha spiegato, descrivendo il senso di vuoto che si prova rientrando in casa e trovando tutto sottosopra.

Nel suo messaggio ha voluto sottolineare come il racconto non sia stato fatto per cercare compassione, ma per condividere un’esperienza che purtroppo molte famiglie vivono. “Solo quando ti accade comprendi davvero quanto il senso di violazione lasci un segno”, ha aggiunto.

Infine l’esponente della giunta comunale ha ribadito l’importanza di continuare a lavorare per la sicurezza dei cittadini: “La casa non è fatta solo di muri, ma di vita, ricordi e dignità. E quelle, per fortuna, nessuno potrà mai portarle via”.