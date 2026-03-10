Arrestato ad Agropoli ricercato internazionale: deve scontare oltre 10 anni per reati sessuali su minore

Operazione della Polizia di Stato di Salerno con la Squadra Mobile e il Servizio Centrale Operativo: il 45enne rumeno era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità della Romania.

Blitz della Polizia di Stato nella prima mattinata di oggi tra Salerno e il Cilento.

Gli investigatori della Squadra Mobile di Salerno, con il supporto del Servizio Centrale Operativo, hanno eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un cittadino rumeno di 45 anni, ricercato dalle autorità giudiziarie della Romania.

L’uomo deve scontare una pena complessiva di 10 anni e 8 mesi di reclusione per i reati di atti sessuali con minorenne e violenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità romene, nel 2022 il 45enne avrebbe avuto due rapporti sessuali con una ragazza di 15 anni.

Nello stesso periodo, durante un controllo delle forze dell’ordine, avrebbe inoltre aggredito un agente di polizia provocandogli lesioni.

Le indagini che hanno portato alla cattura del ricercato sono frutto di una articolata attività info-investigativa condotta dagli investigatori salernitani in stretta collaborazione con le autorità di polizia romene e con l’Ufficiale di collegamento della Romania in Italia.

Gli accertamenti hanno consentito di individuare il luogo in cui l’uomo si nascondeva: un’abitazione situata nel comune di Agropoli, in località Moio.

Il 45enne viveva lì dallo scorso anno insieme a una connazionale di 46 anni e ai tre figli della donna.

Una volta rintracciato, è stato condotto presso gli uffici della Squadra Mobile di Salerno per le procedure di rito e successivamente trasferito nella locale casa circondariale, dove resta a disposizione della Corte d’Appello competente per le procedure di consegna internazionale.

L’operazione si inserisce nel più ampio progetto della Polizia di Stato denominato “Wanted”, coordinato dal Servizio Centrale Operativo, finalizzato alla localizzazione e alla cattura di latitanti e soggetti ricercati di elevato spessore criminale.

Il programma si avvale anche della collaborazione delle forze di polizia estere attraverso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.