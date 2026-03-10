Biopsia fatale, medico di Pagani condannato a un anno: la sentenza del Tribunale

Un medico originario di Pagani è stato condannato a un anno di reclusione per responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. La sentenza è stata emessa dal Tribunale in composizione monocratica di Nocera Inferiore, con pena sospesa.

La vicenda riguarda la morte di A.B., 74enne originario di Boscoreale, deceduto nell’aprile del 2017 due giorni dopo essere stato sottoposto a una biopsia osteomidollare. Il giudice ha inoltre disposto una provvisionale di 100mila euro in favore degli eredi della vittima, oltre al pagamento delle spese processuali.

Secondo quanto ricostruito nel corso del procedimento, l’intervento fu eseguito presso l’ospedale di Pagani. Stando alle conclusioni dell’indagine della Procura di Nocera Inferiore e alla consulenza medico-legale, il professionista avrebbe effettuato la biopsia con imperizia, inserendo l’ago senza le dovute cautele e senza considerare la particolare conformazione fisica del paziente, caratterizzata da una evidente iperlordosi lombare con alterazione dell’inclinazione pelvica.

Durante l’esame bioptico si sarebbe verificato il laceramento dell’aorta, evento che avrebbe provocato una grave emorragia interna. Dopo l’intervento il 74enne iniziò ad accusare forti dolori addominali e fu trasportato d’urgenza all’ospedale di Boscotrecase, dove i medici diagnosticarono l’emorragia e disposero immediatamente un intervento chirurgico, come riportato da “Il Mattino“.

Nonostante il tentativo di salvarlo, l’uomo morì due giorni dopo. La denuncia dei familiari diede il via alle indagini, con il sequestro della cartella clinica e gli accertamenti medico-legali che hanno ricostruito la dinamica dei fatti.

Al termine del dibattimento, durato circa otto anni, il giudice ha ritenuto il medico responsabile dell’errore durante l’esecuzione dell’intervento, pronunciando la condanna in primo grado. Con il deposito delle motivazioni della sentenza, la difesa potrà ora presentare ricorso in appello.