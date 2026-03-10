Cava de’ Tirreni. Malore in strada, consegna il bancomat all’amica: spariscono 1.500 euro

Dagli accertamenti è emerso che la donna avrebbe effettuato tre prelievi da 500 euro ciascuno presso uno sportello bancomat, senza alcuna autorizzazione.

Una 35enne di Cava de’ Tirreni è stata condannata a quattro anni di reclusione per appropriazione indebita e indebito utilizzo di carte di credito al termine del processo celebrato presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Un uomo ritenuto complice è stato invece rinviato a giudizio e dovrà affrontare il processo con rito ordinario.

I fatti risalgono al 2023. Secondo la ricostruzione, un uomo aveva accusato un malore mentre si trovava in strada e, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, aveva affidato i propri effetti personali – tra cui il portafoglio con il bancomat – a una conoscente che era con lui.

Successivamente, controllando il conto corrente, la vittima si era accorta che mancavano 1.500 euro. Dagli accertamenti è emerso che la donna avrebbe effettuato tre prelievi da 500 euro ciascuno presso uno sportello bancomat, senza alcuna autorizzazione, come riporta “Il Mattino“.

Scoperto il raggiro, l’uomo ha presentato denuncia ai carabinieri. Le indagini della polizia giudiziaria, supportate da testimonianze e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno consentito di identificare la donna mentre effettuava i prelievi dal conto dell’amico.

Al termine del processo di primo grado, il Tribunale di Nocera Inferiore ha quindi emesso la condanna a quattro anni di carcere. Per il presunto complice, invece, si aprirà un procedimento separato davanti al giudice.