Controlli ad alto impatto a Porta Capuana: 79 persone identificate, sanzioni per 13mila euro

Blitz dei Carabinieri della compagnia Napoli Stella tra controlli su strada e verifiche nelle attività commerciali. Denunciato un 63enne per evasione dagli arresti domiciliari.

Operazione di controllo straordinario questa mattina nell’area di Porta Capuana, a Napoli, dove i Carabinieri della compagnia Napoli Stella hanno messo in campo un servizio ad alto impatto per rafforzare la sicurezza e contrastare irregolarità sul territorio.

Nel corso dell’attività i militari hanno identificato 79 persone e sottoposto a verifica 44 veicoli.

I controlli alla circolazione stradale hanno portato all’elevazione di 13 violazioni al codice della strada, per un totale di circa 13mila euro di sanzioni, mentre due veicoli sono stati sequestrati.

Tra le persone controllate in strada è stato individuato anche un 63enne che avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari.

L’uomo è stato denunciato per evasione.

L’operazione ha riguardato anche il fronte delle attività commerciali.

In piazza Duca degli Abruzzi, durante un’ispezione congiunta tra Carabinieri e personale dell’Asl, al titolare di un bar sono state contestate quattro prescrizioni oltre a una sanzione amministrativa di 2mila euro.

Nel locale sono stati inoltre sequestrati cinque chili di alimenti congelati.

Controlli anche in vico Campagnari, dove è stato ispezionato un ristorante: per il titolare sono state notificate undici prescrizioni relative alle normative igienico-sanitarie e gestionali.

L’attività rientra nei servizi straordinari predisposti dall’Arma per rafforzare la presenza sul territorio e garantire maggiore sicurezza nelle aree più sensibili della città.