Diocesi Nocera-Sarno, Esercizi spirituali e Via Crucis: gli appuntamenti di marzo

Due importanti momenti di preghiera e riflessione segnano il calendario pastorale della Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno: gli Esercizi spirituali per i laici e la Via Crucis diocesana.
Esercizi spirituali in cattedrale
Gli Esercizi spirituali si svolgeranno da oggi fino all’11 marzo nella Cattedrale di San Prisco, a Nocera Inferiore. L’appuntamento è fissato ogni sera alle 19.30.
Durante gli incontri verrà riletta la passione e la morte di Gesù secondo il Vangelo di Matteo, in particolare i capitoli 26 e 27. Dopo la meditazione del vescovo Giuseppe Giudice, incentrata sul tema “E cercava di vederlo”, seguirà un momento di Adorazione Eucaristica.
La Via Crucis diocesana a San Valentino Torio
Il 17 marzo si terrà invece la tradizionale Via Crucis diocesana nella cittadina di San Valentino Torio.
Il ritrovo è previsto alle ore 19 presso la Parrocchia di San Giacomo Maggiore Apostolo, da dove partirà il percorso che si concluderà alla Parrocchia di Santa Maria delle Grazie.
Le meditazioni, preparate dal vescovo sul tema “L’amore più grande”, saranno accompagnate dalle immagini della Via Dolorosa realizzate dall’artista Luigi Pagano.