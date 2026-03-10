Furti di farmaci oncologici negli ospedali: 10 misure cautelari tra Napoli, Melito e Catania

Nel dettaglio, sono state disposte tre custodie cautelari in carcere, tre arresti domiciliari con braccialetto elettronico e quattro obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.

Operazione dei carabinieri della Compagnia di Napoli Vomero che, con il supporto dei reparti territoriali competenti, hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica.

I provvedimenti riguardano dieci persone indagate tra Napoli, Melito di Napoli e Catania con l’accusa di furto pluriaggravato e ricettazione di farmaci oncologici salvavita. Nel dettaglio, sono state disposte tre custodie cautelari in carcere, tre arresti domiciliari con braccialetto elettronico e quattro obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Napoli Vomero tra maggio 2024 e aprile 2025, sono partite dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza e si sono sviluppate attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre a perquisizioni e sequestri.

Gli investigatori hanno ricostruito l’attività di un gruppo criminale specializzato nei furti nelle farmacie ospedaliere, le uniche autorizzate a detenere farmaci antitumorali salvavita. Il gruppo selezionava con attenzione le strutture sanitarie da colpire, effettuando sopralluoghi e utilizzando auto a noleggio e utenze telefoniche dedicate, con azioni pianificate nei minimi dettagli, tra cui l’oscuramento delle telecamere o l’effrazione delle porte.

Nel corso delle indagini sono stati ricostruiti quattro furti di medicinali presso il Policlinico Universitario “Università Federico II di Napoli”, avvenuti il 31 maggio, il 18 agosto, il 2 settembre e il 10 dicembre 2024, per un danno stimato di circa 3,5 milioni di euro ai danni del Servizio sanitario nazionale. In tre episodi avrebbe svolto il ruolo di basista anche una guardia giurata in servizio presso una società appaltatrice della vigilanza.

La custodia in carcere è stata disposta proprio per la guardia giurata e per i due presunti organizzatori del gruppo. Gli arresti domiciliari riguardano invece i componenti delle cosiddette “paranze”, incaricate materialmente dei furti, mentre le misure non custodiali sono state applicate ai presunti ricettatori dei farmaci.

Secondo quanto emerso, i medicinali sottratti – per un valore superiore a un milione di euro – venivano immessi sul mercato illegale, nonostante spesso non fossero conservati secondo la catena del freddo necessaria a mantenerne l’efficacia. Una circostanza che, secondo gli investigatori, li rendeva potenzialmente pericolosi per la salute.