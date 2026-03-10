Maxi riciclaggio tra Veneto e Campania: tra i 50 indagati un uomo di Nocera Inferiore

C’è anche una persona originaria di Nocera Inferiore tra i cinquanta indagati nell’inchiesta su un vasto sistema di riciclaggio di denaro ritenuto collegato alla criminalità organizzata. Al centro delle indagini figura Francesco Manzo, ritenuto dagli investigatori il punto di raccordo tra la Mala del Brenta e la Camorra.

Secondo quanto emerso dall’inchiesta, coordinata dalle autorità investigative, la rete sarebbe composta da pregiudicati e imprenditori – in particolare nel settore edilizio – accusati, a vario titolo, di attribuzione fittizia di beni e utilità. La maggior parte degli indagati risiede tra Campania e Lazio, ma avrebbe mantenuto rapporti costanti con il tessuto economico del Veneto, soprattutto nella provincia di Padova.

Gli inquirenti ritengono che il gruppo avrebbe reinvestito ingenti somme di denaro di provenienza illecita nell’acquisto di beni mobili e immobili. Nell’ambito dell’operazione sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di circa 130 milioni di euro.

Secondo le ricostruzioni investigative, Manzo – 70 anni – avrebbe avuto rapporti diretti con tutti i cinquanta indagati, contribuendo a costruire una rete di affari milionaria. Le operazioni sarebbero state gestite attraverso una cinquantina di società, cinque delle quali con sede nel Padovano.

Tra queste figurano Investiment Padova Srl, Sviluppo Srl, Centro Servizi Interporto Srl, New Gum Srl e Level One, ritenute dagli investigatori strumenti utilizzati per movimentare e reinvestire i capitali.

Durante le perquisizioni i carabinieri hanno inoltre sequestrato numerose carte di credito, alcune intestate a terzi e molte ricaricabili, che secondo l’accusa sarebbero state utilizzate per la redistribuzione dei proventi delle attività illecite.

L’indagine si trova nella fase delle indagini preliminari: tutti gli indagati restano pertanto presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.