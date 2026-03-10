Maxi truffa informatica tra Italia e Spagna: due arresti, fondi anche al clan dei Casalesi

Facevano parte di un’organizzazione criminale che tra Italia e Spagna svuotava i conti correnti di privati e aziende attraverso sofisticate truffe informatiche.

Facevano parte di un’organizzazione criminale che tra Italia e Spagna svuotava i conti correnti di privati e aziende attraverso sofisticate truffe informatiche. È quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, guidate dal procuratore aggiunto Michele Del Prete.

I militari del Guardia di Finanza, in particolare del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, con il supporto dei comandi provinciali di Caserta e Milano, hanno eseguito due arresti in carcere disposti dal giudice per le indagini preliminari.

In manette sono finiti Pasquale Corvino, 40 anni, ritenuto dagli investigatori promotore e organizzatore del gruppo criminale, e la compagna Angela Turco Cirillo, 43 anni, considerata una sua stretta collaboratrice.

Il sistema di truffe informatiche

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’organizzazione riusciva ad accedere abusivamente ai conti correnti delle vittime grazie al furto di dati sensibili. Il sistema prevedeva l’utilizzo di tecniche informatiche ormai diffuse nel mondo delle frodi digitali:

Phishing , con email ingannevoli per ottenere credenziali bancarie;

Smishing , tramite messaggi che simulavano comunicazioni ufficiali;

Vishing, con telefonate fraudolente per convincere le vittime a fornire dati personali.

Una volta ottenuto l’accesso ai conti correnti, il denaro veniva trasferito e prelevato. Secondo gli investigatori, Angela Turco Cirillo si occupava di ritirare i contanti e consegnarli al compagno, oltre a investire parte delle somme in criptovalute per rendere più difficile la tracciabilità dei flussi di denaro.

I collegamenti con il clan dei Casalesi

Complessivamente sono 24 le persone indagate nell’inchiesta. Tra queste figura anche Nicola Sergio Kader, ritenuto esponente di vertice della fazione Bidognetti del Clan dei Casalesi.

Tra gli indagati compare inoltre il collaboratore di giustizia Vincenzo D’Angelo, genero del boss Francesco Bidognetti, noto con il soprannome di “Cicciotto di mezzanotte”.

I numeri dell’indagine

Le indagini, condotte anche attraverso i canali di cooperazione internazionale di polizia, hanno consentito di ricostruire 38 episodi di truffa ai danni di cittadini e aziende italiane.

Il danno complessivo stimato è di circa 800mila euro, parte dei quali – secondo l’accusa – sarebbe finita nelle casse del clan dei Casalesi.

L’inchiesta si trova nella fase delle indagini preliminari e tutti gli indagati restano presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.