Mercato San Severino, al via il piano “Resilienza Climatica” per ammodernare la rete elettrica

Parte nei prossimi giorni a Mercato San Severino il piano di ammodernamento della rete elettrica denominato “Resilienza Climatica”, promosso da E-Distribuzione in collaborazione con il Comune.

L’intervento, che interesserà circa 9,3 chilometri di infrastruttura elettrica, sarà suddiviso in più fasi per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza e ottimizzare l’organizzazione dei lavori. L’obiettivo è rendere la rete più resistente agli effetti dei cambiamenti climatici, in particolare alle ondate di calore sempre più frequenti negli ultimi anni.

Le opere prevedono la sostituzione dei cavi esistenti con nuovi cavi rinforzati e più efficienti, oltre alla riduzione del numero di giunti lungo le linee: soluzioni tecniche che consentiranno di migliorare la qualità e la continuità del servizio elettrico per gli utenti.

Numerose le strade cittadine coinvolte dagli interventi, tra cui via Campo Sportivo, via Madonna del Soccorso, via Regina Pacis, via Tommaso Sanseverino, via G. Cesare, via G. Amendola, piazza Gen. M.Y. Cabrera, via Ferrovia, via Aldo Moro, via Parco Castello, via dei Due Principati, piazza XX Settembre, via Solofrana, piazza Garibaldi, via Orefici, via Rimembranza, piazza Dante, piazza Alfredo Rocco, via Municipio, via Giacomo Matteotti e via Nazario Sauro, oltre ad altre arterie della città.

«È un intervento migliorativo della qualità della vita e dei servizi – sottolinea il sindaco Antonio Somma – un passo concreto verso una città ancora più moderna, sicura e sostenibile. Si tratta di un esempio di collaborazione virtuosa tra amministrazione pubblica e gestori privati, uniti nell’obiettivo comune di garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini».