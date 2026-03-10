Nocera Inferiore, cane scomparso da via Astuti: l’appello dei proprietari

L’animale si è allontanato improvvisamente facendo perdere le proprie tracce.

Da
Redazione
-

Appello dei proprietari a Nocera Inferiore per ritrovare Tito, un cane scomparso nelle ultime ore da via Astuti.

L’animale si è allontanato improvvisamente facendo perdere le proprie tracce. Secondo quanto riferito dalla famiglia, Tito non era mai scappato prima, motivo per cui cresce la preoccupazione per la sua sorte. È stata diffusa anche una foto del cane per facilitare eventuali segnalazioni da parte dei cittadini.

Chiunque dovesse avvistarlo è invitato a contattare immediatamente i seguenti numeri:

📞 3200190785

📞 3202806203

Anche una semplice segnalazione potrebbe essere fondamentale per riportare Tito a casa.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore