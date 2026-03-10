Nocera Inferiore diventa set cinematografico: riprese allo stadio San Francesco per il film “Super Santos”

Lo stadio Stadio San Francesco d’Assisi si trasforma in un set cinematografico. Sono iniziate lunedì 9 marzo e proseguiranno fino a domani le riprese di alcune scene del film Super Santos, diretto dal regista Ciro Visco.

La storica struttura sportiva di Nocera Inferiore ospita la troupe impegnata nella realizzazione della pellicola, ambientata nella Napoli della fine degli anni Novanta. Il film racconta la storia di quattro ragazzi uniti da una grande passione per il calcio.

Una produzione importante

Il progetto è prodotto dalla Palomar S.p.A., società fondata nel 1986 e protagonista negli anni di numerose produzioni televisive e cinematografiche di successo, tra cui la celebre serie Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti.

Visco, noto per aver diretto episodi di importanti produzioni televisive come Gomorra – La serie, Doc – Nelle tue mani, Blocco 181 e Non mi lasciare, nel corso della sua carriera ha lavorato con numerosi protagonisti del panorama televisivo e cinematografico italiano, tra cui Luca Argentero, Vittoria Puccini, Salmo e Laura Adriani.

La scelta dello stadio nocerino

La scelta dello stadio di Nocera Inferiore come location è stata effettuata dalla scenografa Ludovica Ferrario, collaboratrice del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, che dopo diversi sopralluoghi ha individuato nell’impianto sportivo nocerino il luogo ideale per alcune scene del film, come riporta “In Prima News”.

Soddisfazione delle istituzioni

Soddisfazione è stata espressa dalle istituzioni cittadine. «Accogliere una produzione cinematografica così importante – ha dichiarato il presidente della Commissione, Ferdinando Padovano – è motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità. Lo stadio San Francesco è un luogo simbolo della città e vederlo protagonista anche sul grande schermo contribuisce a valorizzarne l’identità».

Sulla stessa linea il vicesindaco e assessore Giancarlo Pagliuca, secondo cui la scelta dello stadio dimostra la capacità delle strutture cittadine di attrarre progetti culturali e cinematografici di livello nazionale.

Entusiasta anche il sindaco Paolo De Maio: «Siamo orgogliosi che lo stadio San Francesco d’Assisi sia stato scelto come location per un progetto cinematografico di rilievo. Il cinema è uno straordinario strumento di valorizzazione culturale e turistica e questa iniziativa accende i riflettori su Nocera Inferiore e sul suo territorio».