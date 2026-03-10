Nocera Inferiore, tentato furto in pieno centro: colpo fallito in un’abitazione di via Roma

Almeno due persone avrebbero cercato di introdursi all’interno di un’abitazione privata armate di piede di porco.

Tentato furto domenica scorsa nel centro di Nocera Inferiore. L’episodio si è verificato lungo via Roma, dove almeno due persone avrebbero cercato di introdursi all’interno di un’abitazione privata armate di piede di porco.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero inizialmente forzato il cancello della proprietà riuscendo a entrare nel giardino. Una volta all’interno, avrebbero tentato di scassinare la porta d’ingresso della casa, cercando di accedere all’abitazione.

Nonostante diversi tentativi, però, i due non sarebbero riusciti a forzare la porta e, probabilmente anche a causa dell’allarme scattato durante l’effrazione, avrebbero deciso di abbandonare il colpo e allontanarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili del tentato furto.

