Nocera Inferiore, tentato furto in pieno centro: colpo fallito in un’abitazione di via Roma

Tentato furto domenica scorsa nel centro di Nocera Inferiore. L’episodio si è verificato lungo via Roma, dove almeno due persone avrebbero cercato di introdursi all’interno di un’abitazione privata armate di piede di porco.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero inizialmente forzato il cancello della proprietà riuscendo a entrare nel giardino. Una volta all’interno, avrebbero tentato di scassinare la porta d’ingresso della casa, cercando di accedere all’abitazione.

Nonostante diversi tentativi, però, i due non sarebbero riusciti a forzare la porta e, probabilmente anche a causa dell’allarme scattato durante l’effrazione, avrebbero deciso di abbandonare il colpo e allontanarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili del tentato furto.