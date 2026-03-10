Pagani. Condannato per violenza di gruppo: arrestato 67enne

Un 67enne originario di Pagani è stato arrestato dai carabinieri a Reggio Emilia in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore. L’uomo deve scontare una condanna definitiva per violenza sessuale di gruppo, relativa a fatti avvenuti nel gennaio del 2011.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima, una donna all’epoca 38enne, fu attirata con l’inganno. Il 67enne l’avrebbe prelevata sotto casa con la promessa di accompagnarla a un colloquio di lavoro. In realtà la donna venne condotta in un capannone isolato, dove fu sequestrata e costretta a subire ripetuti abusi da parte dell’uomo e di altri due complici, come riporta “La Gazzetta di Parma“.

Durante le violenze, come emerso dalle indagini, uno degli aggressori avrebbe puntato una pistola alla testa della vittima per impedirle di reagire e costringerla al silenzio. Nonostante le minacce e i tentativi di comprare il suo silenzio, la donna denunciò l’accaduto ai carabinieri, permettendo così l’avvio dell’inchiesta che portò all’identificazione dei responsabili.

L’iter giudiziario si è concluso il 9 febbraio, quando la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore è diventata definitiva. L’uomo è stato condannato a 7 anni di reclusione, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e al divieto di ricoprire incarichi in strutture frequentate da minori.

Il provvedimento è stato eseguito lo scorso 7 marzo dai carabinieri della stazione di Santa Croce, che hanno rintracciato il 67enne nella sua abitazione di Reggio Emilia, dove si era trasferito. Dopo le formalità di rito è stato trasferito in carcere, dove dovrà scontare una pena residua di 6 anni, 11 mesi e 16 giorni.