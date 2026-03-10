Paura a Eboli, tenta di rapire un bimbo di due anni in piazza: uomo in fuga

Momenti di forte tensione questa mattina in Eboli, dove un uomo avrebbe tentato di rapire un bambino di due anni in Piazza della Repubblica.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – che sarebbe di nazionalità straniera – si sarebbe avvicinato al piccolo mentre si trovava insieme alla nonna, che lo stava accompagnando verso la vicina scuola elementare. L’aggressore avrebbe provato ad afferrare il bambino strattonandolo.

Durante il tentativo di trascinarlo via, il piccolo è caduto sul marciapiede a causa dello strattonamento. Fortunatamente non avrebbe riportato ferite.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati alcuni passanti, che sono immediatamente intervenuti per soccorrere la nonna e il bambino. L’uomo, resosi conto della situazione, si è dato alla fuga lungo le strade vicine.

Sul posto sono stati allertati i Carabinieri, che hanno avviato le ricerche per individuare il responsabile e ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.