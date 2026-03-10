Permessi di ingresso venduti a migranti: 18 misure cautelari tra Napoli e Caserta

Un sistema organizzato per “vendere” permessi di ingresso in Italia a cittadini extracomunitari sfruttando le procedure previste dal Decreto Flussi. È quanto hanno scoperto gli investigatori della Polizia di Stato, che nella mattinata di oggi hanno eseguito 18 misure cautelari personali e reali.

Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina pluriaggravato, falso e truffa. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

Il presunto sistema

Tra i destinatari della custodia cautelare in carcere figura un dipendente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli, ritenuto dagli inquirenti il promotore e capo dell’organizzazione. Coinvolti anche diversi titolari di aziende agricole che avrebbero messo a disposizione le proprie imprese per simulare l’assunzione di lavoratori stranieri.

Per altri indagati – tra cui collaboratori e mediatori stranieri – sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Napoli, hanno ricostruito l’attività di un’organizzazione attiva nelle province di Napoli e Caserta, con ramificazioni anche all’estero.

Finti contratti di lavoro

Secondo gli investigatori, il gruppo produceva e “commercializzava” i nulla osta al lavoro subordinato, i provvedimenti amministrativi che consentono ai datori di lavoro italiani di assumere cittadini stranieri residenti all’estero.

Il meccanismo si basava su false richieste di assunzione presentate da imprenditori compiacenti. Un ruolo chiave sarebbe stato svolto dal dipendente dell’Ispettorato del lavoro che, direttamente o tramite altri funzionari pubblici, esprimeva i pareri necessari a certificare la congruità delle domande.

Questi pareri rappresentano uno dei passaggi fondamentali per ottenere il nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione. L’iter amministrativo, secondo l’accusa, risultava spesso viziato da irregolarità.

Per sostenere le pratiche l’organizzazione avrebbe prodotto documentazione falsa o alterata, anche grazie alla collaborazione di un CAF con sede nella provincia di Caserta.

Migliaia di pratiche irregolari

Dalle indagini è emerso che parte dei proventi veniva redistribuita tra i datori di lavoro compiacenti, che percepivano compensi tra 1.200 e 2.000 euro per ogni lavoratore straniero per il quale veniva richiesta una fittizia assunzione.

L’attività investigativa ha consentito di individuare e bloccare oltre tremila pratiche irregolari di ingresso di cittadini extracomunitari in Italia. Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari sono stati sequestrati anche beni di lusso riconducibili agli indagati e ritenuti provento delle attività illecite.

I provvedimenti sono stati adottati nella fase delle indagini preliminari. Gli indagati restano pertanto presunti innocenti fino a sentenza definitiva e possono impugnare le misure cautelari nei modi previsti dalla legge.