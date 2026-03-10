Pietrarsa e Fondazione Dohrn rinnovano l’accordo: cultura, scienza e turismo insieme anche nel 2026

Prosegue anche nel 2026 la collaborazione avviata nel 2019: ingressi a tariffa ridotta tra il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e i siti della Fondazione Dohrn per valorizzare il patrimonio culturale, scientifico e museale del territorio.

Si rinnova anche per il 2026 la collaborazione tra il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e la Fondazione Dohrn, realtà impegnata nella valorizzazione e nella divulgazione scientifica delle attività di ricerca della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli.

Un’intesa nata nel 2019 e che negli anni si è consolidata come uno dei progetti più significativi di promozione integrata del patrimonio culturale, artistico e scientifico del territorio, contribuendo ad ampliare l’offerta culturale per cittadini, studenti e turisti.

Il rinnovo dell’accordo arriva sulla scia dei risultati positivi registrati negli ultimi anni, con un crescente interesse da parte del pubblico e un importante incremento di visitatori nei diversi siti coinvolti.

L’intesa prevede una serie di agevolazioni sui biglietti d’ingresso per favorire la scoperta dei diversi luoghi della cultura legati alla storia ferroviaria e alla ricerca scientifica.

Presentando alla biglietteria il ticket acquistato presso uno dei siti aderenti entro 30 giorni dalla data di emissione, i visitatori potranno accedere con tariffa ridotta al:

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

DaDoM – Museo Darwin-Dohrn

Turtle Point, il Centro Ricerche Tartarughe Marine – Osservatorio del Golfo di Napoli

Un sistema pensato per incentivare un percorso culturale trasversale, capace di unire storia industriale, scienza e tutela dell’ambiente marino.

Particolare attenzione è riservata anche agli istituti scolastici. Grazie all’accordo, le scolaresche potranno visitare nella stessa giornata sia il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa sia il Turtle Point, usufruendo di un biglietto unico dedicato.

Un’opportunità didattica che permette agli studenti di vivere un’esperienza educativa completa, tra tecnologia, storia dei trasporti, biodiversità e ricerca scientifica.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di accesso e sulle agevolazioni previste è possibile contattare il numero 081.472003 oppure consultare il sito ufficiale fondazionefs.it.