Rapine in un centro scommesse nel Modenese: cinque arresti, un salernitano tra gli indagati

Tra i principali indagati figura anche un 34enne campano, residente nel Modenese e fidanzato della 25enne, ritenuto l’ideatore e organizzatore delle rapine.

Cinque persone sono state arrestate dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile delle compagnie di Sassuolo e Vignola nell’ambito di un’indagine su tre rapine avvenute in un centro scommesse della zona. Tra gli indagati figura anche un uomo originario di Salerno.

Le misure cautelari – tra carcere e arresti domiciliari – riguardano i presunti responsabili di tre colpi messi a segno il 30 ottobre 2023, il 5 marzo 2025 e il 4 febbraio 2026 nel locale di Vignola, in provincia di Modena.

Il ruolo della “basista”

L’inchiesta è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Modena. Tra gli indagati c’è anche una giovane di 25 anni, originaria della provincia di Napoli e residente nel Vignolese, dipendente del centro scommesse. Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe svolto il ruolo di basista fornendo informazioni utili per organizzare i colpi. Per lei sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Tra i principali indagati figura anche un 34enne campano, residente nel Modenese e fidanzato della 25enne, ritenuto l’ideatore e organizzatore delle rapine. L’uomo avrebbe procurato l’arma utilizzata nei colpi e partecipato direttamente a due delle rapine, quelle del 30 ottobre 2023 e del 5 marzo 2025. Attualmente è già detenuto in carcere.

Tra gli arrestati anche un salernitano

Nell’inchiesta compare anche un 33enne originario di Salerno e residente nel Bolognese, ritenuto l’esecutore materiale delle rapine del 4 febbraio 2026 e del 5 marzo 2025. Anche lui risulta già detenuto.

Arrestati inoltre un 32enne modenese, che avrebbe fornito supporto logistico guidando i veicoli utilizzati per la fuga e partecipando alla rapina del 5 marzo 2025, e un 58enne originario della provincia di Napoli e residente nel Modenese, accusato di aver collaborato nella logistica e di aver custodito parte del denaro provento dei colpi. Quest’ultimo è stato posto agli arresti domiciliari.

Le accuse

A vario titolo gli indagati dovranno rispondere di rapina aggravata, contestata perché commessa con armi, da più persone riunite e con il volto travisato. Due di loro sono accusati anche di detenzione illegale di arma da fuoco.

Il 34enne, ritenuto il principale organizzatore, deve rispondere inoltre di ricettazione: secondo gli investigatori avrebbe ricevuto la pistola utilizzata nell’ultima rapina, risultata provento di un furto in abitazione avvenuto nell’ottobre 2025 a Savigno, nel Bolognese.