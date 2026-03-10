Salerno, convegno sulla riforma costituzionale: incontro il 15 marzo

Si terrà domenica 15 marzo alle ore 17 presso l’Hotel Saint Joseph un convegno promosso dal Comitato Cittadini per il Sì – Salerno dedicato al tema della riforma costituzionale.
L’iniziativa, moderata dall’avvocato Romano Lello Ciccone, vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico, istituzionale e politico.
Ad aprire i lavori saranno i saluti di Gerardo Postiglione, presidente del Comitato per il Sì – Salerno. L’introduzione sarà affidata alla vicepresidente Antonella Mariagrazia Tavarone.
Previsti gli interventi di Marco Galdi, docente dell’Università degli Studi di Salerno, di Sergio Barile dell’Sapienza Università di Roma, di Giuseppe Acocella e del magistrato Luigi Bobbio, in servizio presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
Le conclusioni saranno affidate all’onorevole Pino Bicchielli e all’europarlamentare Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.
L’incontro si inserisce nell’ambito delle iniziative di confronto pubblico promosse dal Comitato con lo slogan: “Il futuro non si subisce. Si sceglie.”.