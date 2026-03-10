Salerno, droga con un drone per i detenuti del carcere: due arresti

Alla vista delle pattuglie i due occupanti del veicolo non si sono fermati all’alt e si sono dati alla fuga. Ne è nato un inseguimento terminato nella vicina zona industriale.

Tentavano di far arrivare un pacco con la droga ai detenuti del carcere utilizzando un drone. Per questo due giovani di 21 e 28 anni sono stati arrestati domenica sera nel quartiere Fuorni, a Salerno.

I due, entrambi originari di Pontecagnano Faiano, sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’allarme dal carcere

L’intervento è scattato intorno alle 21:30 dopo la segnalazione della Polizia Penitenziaria, che aveva notato un drone sorvolare la casa circondariale della zona. L’allarme è stato immediatamente inoltrato al 112.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che durante i controlli hanno individuato un’auto sospetta che si stava allontanando dall’area.

L’inseguimento

Alla vista delle pattuglie i due occupanti del veicolo non si sono fermati all’alt e si sono dati alla fuga. Ne è nato un inseguimento terminato nella vicina zona industriale, dove l’auto dei fuggitivi si è schiantata contro una vettura parcheggiata.

Durante la fuga i due avrebbero anche lanciato dal finestrino un pacco nel tentativo di disfarsene.

Il sequestro della droga

Il recupero dell’involucro da parte dei militari ha permesso di scoprire il contenuto: circa un chilogrammo di droga tra hashish, cocaina e crack. Sequestrati anche diversi telefoni cellulari e schede SIM.

Secondo quanto emerso, il materiale sarebbe stato destinato ai detenuti e il drone sarebbe stato utilizzato per effettuare la consegna dall’alto all’interno della struttura penitenziaria.

I due giovani sono stati arrestati in flagranza. All’operazione hanno collaborato anche gli agenti della Polizia di Stato.