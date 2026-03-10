San Cipriano Picentino, incendio in un’abitazione: uomo in ospedale per intossicazione

Momenti di tensione nella notte a San Cipriano Picentino, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione lungo la Strada Provinciale 26a, nella frazione di Filetta.
Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero state generate da una stufa posizionata vicino alle coperte del letto, circostanza che avrebbe provocato il rapido propagarsi del fuoco all’interno della stanza.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella successiva messa in sicurezza dell’abitazione.
Presenti anche i sanitari del Vopi, che hanno soccorso un uomo di circa 50 anni, poi trasportato in ospedale per una sospetta intossicazione da fumo.