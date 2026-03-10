Soccavo, arrestato tre volte in poco più di un mese: 45enne fermato ancora dai carabinieri

Dall’incendio dei cassonetti all’evasione dai domiciliari: l’uomo è stato sorpreso nuovamente in strada dai militari della stazione Napoli Rione Traiano. In attesa del processo per direttissima.

Ancora un arresto nel quartiere Soccavo, a Napoli. Protagonista della vicenda è G. I., 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, fermato per la terza volta in poco più di un mese dai carabinieri.

La prima misura risale al 31 gennaio scorso, quando l’uomo fu arrestato con l’accusa di aver incendiato alcuni cassonetti dei rifiuti in via detta Pacifico.

In quell’occasione, l’autorità giudiziaria dispose per lui la misura degli arresti domiciliari.

Circa un mese dopo, il 2 marzo, i carabinieri lo hanno nuovamente arrestato per evasione. Il 45enne fu infatti sorpreso mentre percorreva via Marco Aurelio a bordo di uno scooter, nonostante fosse sottoposto alla misura restrittiva dei domiciliari.

Dopo l’arresto e il processo, l’uomo era stato ancora una volta rimesso agli arresti domiciliari.

Ma la vicenda non si è fermata lì. Nel primo pomeriggio di ieri, 9 marzo, intorno alle 14, i carabinieri della stazione Napoli Rione Traiano lo hanno riconosciuto mentre passeggiava per le strade del quartiere Soccavo.

Fermato per un controllo, l’uomo avrebbe tentato di giustificare la sua presenza fuori casa sostenendo di doversi recare presso l’Asl per chiedere alcune informazioni.

Una spiegazione che non ha convinto i militari.

Per lui sono quindi scattate nuovamente le manette con l’accusa di evasione.

Il 45enne è stato sottoposto ancora una volta agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, in corso proprio in queste ore.