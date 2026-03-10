Terremoto nel Golfo di Napoli, scossa di magnitudo 5.9

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma si è verificato alle 00:03:48 di martedì 10 marzo.

Una scossa di terremoto è stata registrata nella notte nell’area del Golfo di Napoli, al largo dell’isola di Capri.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma si è verificato alle 00:03:48 di martedì 10 marzo (ora italiana). La magnitudo registrata è stata di 5.9 della scala locale.

L’evento sismico è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma con coordinate geografiche 40.5237 di latitudine e 14.1318 di longitudine, a una profondità di circa 414 chilometri.

Proprio la profondità molto elevata dell’ipocentro rende generalmente meno percepibili in superficie scosse di questa tipologia. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose nelle aree costiere della provincia di Napoli.

Le autorità e i centri di monitoraggio continuano comunque a seguire l’evoluzione della situazione sismica nell’area.